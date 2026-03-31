Las defensas aéreas de Emiratos interceptan ocho misiles balísticos, cuatro de crucero y 36 drones

ABU DABI, 31 de marzo de 2026 (WAM) — Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptaron el 31 de marzo ocho misiles balísticos, cuatro misiles de crucero y 36 vehículos aéreos no tripulados (drones) lanzados desde Irán.

Desde el inicio de los ataques iraníes, calificados de flagrantes, las defensas emiratíes han neutralizado un total de 433 misiles balísticos, 19 misiles de crucero y 1.977 drones.

Los ataques causaron la muerte de dos miembros de las fuerzas armadas mientras cumplían con su deber nacional, así como la de un civil marroquí contratado por las Fuerzas Armadas, además de otras ocho víctimas mortales de nacionalidades pakistaní, nepalí, bangladesí, palestina e india.

En total, 188 personas resultaron heridas, con lesiones de diversa gravedad, desde leves hasta graves. Entre los heridos se encuentran ciudadanos de Emiratos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras, Turquía, Irak, Nepal, Nigeria, Omán, Jordania, Palestina, Ghana, Indonesia, Suecia y Túnez.

El Ministerio de Defensa afirmó que mantiene plena preparación para hacer frente a cualquier amenaza y que actuará con firmeza contra todo lo que pretenda socavar la seguridad del país, garantizando la protección de su soberanía, estabilidad e intereses nacionales.