El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe al emir de Qatar en visita fraternal y abordan la situación regional

ABU DABI, 31 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, que se encuentra en el país en visita fraternal.

Durante el encuentro, ambos dirigentes analizaron la evolución de la situación en la región en un contexto de escalada militar y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional, así como su impacto en la seguridad marítima y la economía global.

La reunión abordó también los continuos ataques iraníes, calificados de terroristas, contra Emiratos, Qatar y otros países de la región, incluidos ataques contra civiles e infraestructuras civiles, así como los esfuerzos de ambos países para salvaguardar su seguridad, soberanía, integridad territorial y la protección de sus poblaciones.

Asimismo, los dos líderes trataron las relaciones fraternales entre ambos países y las vías para reforzar la cooperación en distintos ámbitos, de manera que respalde sus prioridades de desarrollo y sus intereses comunes en beneficio de sus pueblos.

Al encuentro asistieron el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial; el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y asesor de Seguridad Nacional; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos, así como varios altos cargos.

También participó la delegación que acompañaba al emir de Qatar, entre ellos el jeque Jassim bin Hamad Al Thani, representante personal del emir; el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani; el jefe del Diwan del Emir, Abdullah bin Mohammed Al Khulaifi; además de otros responsables.

El jeque Tamim bin Hamad Al Thani llegó previamente este mismo día a Emiratos, donde fue recibido en el aeropuerto por el presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, junto con varios jeques y altos cargos.