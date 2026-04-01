El presidente de los EAU recibe al ministro de Defensa de Grecia

ABU DABI, 31 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a Nikos Dendias, ministro de Defensa Nacional de la República Helénica.

Durante el encuentro, Dendias transmitió al mandatario emiratí los saludos del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, así como sus deseos de seguridad y prosperidad continuadas para los EAU.

La reunión abordó la cooperación entre ambos países y las vías para reforzar los lazos, especialmente en los ámbitos relacionados con la defensa.

Ambas partes analizaron también la evolución de la situación en la región en un contexto de escalada militar en curso y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales, además de la persistente agresión iraní, calificada de terrorista, contra los EAU y otros países de la región, incluidos ataques contra civiles e infraestructuras civiles. Dendias reiteró la condena de Grecia a esta agresión, señalando que constituye una violación de la soberanía y del derecho internacional y socava la seguridad y la estabilidad regionales.