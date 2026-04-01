Al Musharakh, nombrado miembro del Grupo Consultivo del Consejo de Derechos Humanos

GINEBRA, 1 de abril de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha sido nombrado miembro del Grupo Consultivo del Consejo de Derechos Humanos en representación del Grupo Asia-Pacífico.

El nombramiento de Jamal Al Musharakh, representante permanente de Emiratos Árabes Unidos ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, como miembro del Grupo Consultivo refleja la posición del país y la confianza de la comunidad internacional en su papel clave en la promoción y protección de los derechos humanos, reforzando además su presencia institucional en los mecanismos del Consejo.

El Grupo Consultivo es un componente importante del trabajo del Consejo de Derechos Humanos y desempeña un papel fundamental en la prestación de asesoramiento al órgano, especialmente en lo relativo a la selección y el nombramiento de titulares de mandatos en el marco de los Procedimientos Especiales. Asimismo, formula recomendaciones al presidente del Consejo de Derechos Humanos.

El Grupo Consultivo está compuesto por cinco miembros designados por los grupos regionales. El mandato tiene una duración de un año y cubre el periodo 2026-2027.