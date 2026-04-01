Trump afirma que EE UU podría poner fin a las operaciones militares en Irán en dos o tres semanas

WASHINGTON, 1 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país podría poner fin a las operaciones militares en Irán en un plazo de entre dos y tres semanas.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca el martes, Trump señaló que alcanzar un acuerdo con Teherán no es una condición para poner fin a la guerra, y añadió que este nuevo plazo supone una ampliación de las previsiones iniciales de la Casa Blanca, que situaban la duración del conflicto entre cuatro y seis semanas.

El presidente estadounidense afirmó que su país ha logrado su principal objetivo de impedir que Irán adquiera armas nucleares, y añadió que el reciente cambio en el sistema iraní no figuraba entre los objetivos previstos.

Trump indicó además que Washington mantiene actualmente negociaciones con Teherán y calificó la participación de responsables iraníes en las conversaciones destinadas a alcanzar un acuerdo como un paso positivo, al tiempo que subrayó que la ausencia de dicho acuerdo no impedirá el fin de la guerra.