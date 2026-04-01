Aviación Civil de Kuwait: drones iraníes hostiles atacan depósitos de combustible del aeropuerto internacional

KUWAIT, 1 de abril de 2026 (WAM) — El Aeropuerto Internacional de Kuwait fue objeto hoy de ataques flagrantes llevados a cabo por drones lanzados por Irán y por grupos armados a los que apoya, dirigidos directamente contra depósitos de combustible de la Kuwait Aviation Fuelling Company (KAFCO), lo que provocó un incendio de gran magnitud y daños materiales significativos, sin que se hayan registrado víctimas.
La agencia oficial Kuwait News Agency (KUNA) citó a Abdullah Al Rajhi, portavoz de la Dirección General de Aviación Civil, quien señaló que los equipos de emergencia y las autoridades competentes respondieron de inmediato al incidente.