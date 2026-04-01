La Unión Asociación por los Derechos Humanos concluye su participación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra

GINEBRA, 1 de abril de 2026 (WAM) — La Unión Asociación por los Derechos Humanos (UAHR) concluyó su participación en el 61º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, en cooperación con organizaciones con estatus consultivo ante la ONU.

La asociación presentó ocho declaraciones escritas y nueve intervenciones orales centradas en cuestiones de derechos humanos con dimensión regional e internacional.

Sus aportaciones se centraron en varios asuntos clave de la agenda del Consejo, entre ellos la condena de los ataques armados iraníes contra Emiratos Árabes Unidos, que calificó como una clara violación de la Carta de la ONU, al tiempo que destacó la pérdida de vidas civiles de diversas nacionalidades y pidió la rendición de cuentas internacional.

La asociación solicitó asimismo la suspensión de Irán del Consejo de Derechos Humanos, basándose en las conclusiones de la misión de investigación, que confirmaron la existencia de un patrón institucional y sistemático de violaciones con proyección regional que incluyó ataques contra los EAU.

También advirtió del peligro que suponen los discursos mediáticos incitadores y engañosos dirigidos contra los EAU y su papel en la exacerbación de la violencia y el debilitamiento de la estabilidad, al tiempo que pidió el desarrollo de estándares de rendición de cuentas a nivel de la ONU.

La UAHR subrayó la necesidad de respetar la soberanía de los Estados y rechazó el uso de los derechos humanos como herramienta de injerencia política, en el contexto de campañas sistemáticas de desinformación digital dirigidas contra los EAU.

Asimismo, abogó por promover el desarrollo de un marco internacional vinculante para los derechos digitales, incluido el apoyo al lanzamiento de una declaración árabe unificada y el avance hacia una convención internacional para proteger los derechos en el entorno digital.

También puso de relieve el uso indebido del discurso de los derechos humanos en el ámbito digital y la persecución de defensores de los derechos humanos mediante patrones sistemáticos de señalamiento.

Durante su participación, la asociación destacó además la experiencia de los EAU como modelo práctico en la promoción de los derechos humanos, presentando al país como un destino líder y atractivo para la mano de obra, respaldado por un entorno laboral que garantiza la protección social y la igualdad de oportunidades. También subrayó el papel de los EAU en la protección digital de la infancia mediante la promulgación del Decreto-ley federal nº 26 de 2025, que establece un marco jurídico integral para garantizar la seguridad de los menores en el entorno digital.

Asimismo, presentó a los EAU como un modelo avanzado que vincula la lucha contra los delitos financieros con la protección de los derechos humanos mediante un marco legislativo e institucional integrado y una estrategia nacional centrada en la prevención y el refuerzo de capacidades.

La asociación reforzó además la posición de los EAU como modelo global en acción climática y desarrollo sostenible, destacando la organización de la COP28, el lanzamiento de importantes iniciativas de financiación, su contribución al Fondo de Pérdidas y Daños y su compromiso con la transición energética y la neutralidad climática para 2050.

También destacó la adopción por parte de los EAU de un enfoque integrado que refuerza la resiliencia económica dentro de un marco de derechos humanos, mediante el desarrollo de legislación laboral, sistemas de protección social y el fortalecimiento de la gobernanza del mercado de trabajo.

Al término de su participación, la asociación afirmó que estas contribuciones reflejan un enfoque orientado a reforzar la credibilidad del sistema internacional de derechos humanos y a vincular los derechos humanos con la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible. Subrayó la importancia de la acción internacional conjunta para hacer frente a los desafíos emergentes, especialmente en ámbitos como la incitación mediática, los derechos digitales y las violaciones transfronterizas.