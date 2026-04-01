Abu Dabi lanza la plataforma ADEED para reforzar el comercio y la continuidad de las cadenas de suministro

ABU DABI, 1 de abril de 2026 (WAM) — La Oficina de Inversiones de Abu Dabi (ADIO), en colaboración con 7X, ha lanzado ADEED —la Plataforma de Apoyo a las Cadenas de Suministro de los EAU—, una nueva iniciativa estratégica destinada a reforzar la continuidad empresarial en Abu Dabi y en Emiratos Árabes Unidos en los sectores del comercio y las cadenas de suministro, en un contexto de transformación del panorama económico regional.

Como entidad clave del Gobierno de Abu Dabi y facilitadora del comercio, ADIO está adoptando medidas decisivas para garantizar que el emirato siga siendo ágil, reactivo y resiliente. ADEED combina el conocimiento de mercado de ADIO y sus capacidades de apoyo empresarial para ofrecer visibilidad y respaldo al movimiento de materiales e insumos industriales vinculados a las exportaciones, con el objetivo de salvaguardar los flujos comerciales y la continuidad de las cadenas de suministro.

En línea con su papel como facilitador en los ámbitos del comercio, el transporte y la logística, 7X responderá a las necesidades de las cadenas de suministro empresariales detectadas a través de ADEED mediante soluciones operativas coordinadas en todo su ecosistema y red de socios sectoriales. 7X presta apoyo en transporte aéreo, terrestre y marítimo, tanto a nivel nacional como internacional, además de servicios relacionados con la gestión de pedidos.

Junto a ADIO y 7X, los socios estratégicos de ADEED incluyen el Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi (ADDED), la Cámara de Comercio e Industria de Abu Dabi (ADCCI), Aduanas de Abu Dabi y el Consejo de Calidad y Conformidad de Abu Dabi (ADQCC).

Este ecosistema coordinado de socios pone de manifiesto la capacidad de Abu Dabi para responder de forma integrada a posibles interrupciones en las cadenas de suministro. ADDED impulsa la arquitectura económica del emirato, mientras que Aduanas de Abu Dabi trabaja para reforzar las cadenas logísticas y gestionar el ciclo logístico en los puertos, abordando los retos de importación y exportación.

El ADQCC garantizará la fiabilidad de las fuentes de suministro alternativas mediante el establecimiento de estándares, la realización de evaluaciones de conformidad y la facilitación del acceso a proveedores cualificados, con el fin de reforzar la continuidad y la calidad de las cadenas de suministro. Este enfoque conjunto se apoya en la infraestructura logística de 7X y se alinea con las ambiciones de crecimiento económico de Abu Dabi. Como resultado, la plataforma ofrece un acceso fiable a los materiales e insumos necesarios para mantener la producción.

En su núcleo, la plataforma utiliza inteligencia artificial para proporcionar información práctica sobre las operaciones de comercio y cadenas de suministro, permitiendo a empresas y entidades gubernamentales gestionar los procesos de manera eficiente. Al estructurar las solicitudes, identificar carencias y conectar a los usuarios con la experiencia adecuada en comercio y logística, la plataforma favorece la toma de decisiones informadas y la continuidad operativa.

Los retos se canalizan a través del Grupo de Trabajo de Comercio de la ADCCI, y cada solicitud es supervisada y gestionada mediante un ecosistema de socios coordinados que facilitan el apoyo necesario para garantizar la continuidad del comercio.

La iniciativa integra dos ámbitos complementarios de especialización: el equipo de Comercio e Industria de ADIO apoya a las empresas en la identificación y conexión con proveedores internacionales y locales, mientras que el equipo de 7X coordina el ecosistema logístico y de transporte para asegurar que las mercancías se desplacen de forma eficiente y fiable.

Mohamed Ali Al Kamali, responsable de Industria y Comercio de ADIO, afirmó: “El liderazgo de los EAU continúa adoptando medidas proactivas para garantizar la resiliencia de nuestra economía y de las cadenas de suministro, y ADIO se enorgullece de apoyar al sector manufacturero. A través de la plataforma ADEED, nuestros equipos proporcionan a las empresas orientación basada en información de mercado en tiempo real para mantener la continuidad de las cadenas de suministro y avanzar en las ambiciones de crecimiento económico de Abu Dabi. Estas iniciativas refuerzan la posición de Abu Dabi como destino global para el comercio, la industria y la inversión”.

Por su parte, Tariq Al Wahedi, consejero delegado de 7X, señaló: “ADEED refleja el tipo de colaboración público-privada que permite construir resiliencia a largo plazo en las cadenas de suministro, combinando el liderazgo del sector público con la capacidad operativa para apoyar la continuidad empresarial de forma práctica y oportuna. A través de nuestra red de socios estratégicos, 7X se compromete a ofrecer soluciones coordinadas y eficaces que mantengan en funcionamiento las cadenas de suministro, y a colaborar con ADIO para reforzar la posición de Abu Dabi y de los EAU como un centro comercial global resiliente y conectado”.

ADIO continúa trabajando con socios del sector para apoyar las ambiciones de crecimiento económico a largo plazo del emirato. Además de facilitar el comercio, la entidad se dedica a ayudar a inversores y empresas de distintos tamaños a establecer, ampliar y desarrollar sus operaciones en Abu Dabi con proyección hacia los mercados internacionales.