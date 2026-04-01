Defensa de Qatar intercepta dos misiles de crucero; un tercero impacta contra un petrolero sin causar víctimas

DOHA, 1 de abril de 2026 (WAM) — El Estado de Qatar anunció que fue objeto este miércoles de un ataque con tres misiles de crucero lanzados desde Irán.
En un comunicado difundido por la agencia oficial Qatar News Agency (QNA), el Ministerio de Defensa qatarí informó de que sus fuerzas armadas interceptaron con éxito dos de los misiles, mientras que el tercero impactó contra un petrolero fletado por Qatar Energy en aguas territoriales del país.
El ministerio añadió que se activaron los protocolos correspondientes y se coordinó con las autoridades competentes la evacuación del buque, que contaba con 21 tripulantes a bordo, sin que se registraran víctimas.