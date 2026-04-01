La UE pide garantizar la seguridad de la misión de la ONU en Líbano tras la muerte de tres cascos azules

BRUSELAS, 1 de abril de 2026 (WAM) — La Unión Europea instó a garantizar la seguridad de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL) después de que tres de sus efectivos murieran recientemente.

En una declaración conjunta, los ministros de Exteriores de Bélgica, Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, junto con el alto representante de la Unión Europea, pidieron a todas las partes que, en cualquier circunstancia, garanticen la seguridad del personal y de las instalaciones de la UNIFIL, de conformidad con el derecho internacional.

“Reafirmamos nuestro firme apoyo al mandato de la UNIFIL en el sur de Líbano y pedimos que se mantengan abiertos los canales de desconflicción. Condenamos enérgicamente todos los ataques recientes contra los contingentes de la UNIFIL, que han provocado víctimas inaceptables entre los cascos azules en los últimos días”, señala el comunicado.

Los ministros instaron asimismo a Israel a evitar una mayor escalada del conflicto, incluido mediante una operación terrestre en territorio libanés.