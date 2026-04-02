Emiratos Árabes Unidos reafirma su respaldo a la comunidad iraní como parte integrante de su tejido social

ABU DABI, 2 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos afirmó en un comunicado que el país acoge a una comunidad iraní respetada y valorada, que forma parte integrante de su tejido social y contribuye a su diversidad y apertura.

Emiratos alberga a más de 200 nacionalidades, lo que refleja su compromiso sostenido con los valores de convivencia y tolerancia, así como su firme dedicación hacia todos los residentes en el país.

En este contexto, el Ministerio subrayó que, ante informaciones inexactas difundidas por algunos medios sobre la situación de residencia de la comunidad iraní, Emiratos tranquiliza a los residentes al asegurar que su enfoque institucional se rige por procedimientos y marcos consolidados que garantizan la seguridad y el bienestar de todos los miembros de la sociedad, sin excepción.

El Ministerio de Asuntos Exteriores reafirmó asimismo el compromiso de Emiratos de fomentar un entorno seguro y estable basado en el Estado de derecho, garantizando la protección de los derechos de todos los residentes y reflejando sus valores permanentes de tolerancia y convivencia.