La ONU insta a abrir más pasos fronterizos hacia Gaza

NUEVA YORK, 2 de abril de 2026 (WAM) — Naciones Unidas ha reiterado la necesidad de abrir más pasos fronterizos hacia la Franja de Gaza para facilitar el movimiento de personas y mercancías y ampliar la respuesta humanitaria en el territorio.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, señaló que los informes sobre el terreno remitidos a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) indican que el personal de Naciones Unidas y sus socios siguen trabajando para garantizar la entrega de ayuda vital a la población de Gaza. Esto ocurre pese a la fuerte presión que soporta actualmente el paso de Kerem Shalom, que sigue siendo el único punto operativo de entrada de mercancías comerciales en la Franja.

Indicó que los trabajadores humanitarios trasladaron ayer más de 270.000 litros de combustible a Gaza para asegurar la continuidad de los servicios humanitarios esenciales.

«Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha distribuido pienso para animales, mientras que Unicef ha recuperado más de 240 palés de suministros, incluidos alimentos, medicamentos, kits de higiene y ropa», añadió.

El portavoz de la ONU señaló asimismo que la FAO está ampliando su asistencia en efectivo a otros 1.000 agricultores en Gaza para reactivar la producción local de cultivos alimentarios.

Añadió: «La ayuda se basa en un proyecto piloto exitoso llevado a cabo el año pasado, en el que 200 agricultores lograron producir más de 500 toneladas métricas de verduras frescas, con el apoyo del Fondo Humanitario para el Territorio Palestino Ocupado».

El portavoz explicó que este aumento de la ayuda proporcionada por la FAO permitirá a los agricultores de Gaza alimentar aproximadamente a 95.000 personas durante todo un año.