Un informe de la ONU constata la paralización casi total de la navegación en el estrecho de Ormuz

NUEVA YORK, 2 de abril de 2026 (WAM) — La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) confirmó en un informe publicado este miércoles que la navegación marítima a través del estrecho de Ormuz se ha reducido casi por completo, con una caída del 95% en el número de buques que lo atraviesan diariamente durante el último mes.

En declaraciones del portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, este lamentó el impacto de esta evolución y advirtió de que la interrupción podría reducir en al menos un 1% el crecimiento anual del comercio de bienes, además de impulsar la inflación debido al encarecimiento del petróleo.

Citando el informe de la UNCTAD, Dujarric proyectó asimismo una desaceleración del crecimiento del producto interior bruto (PIB) mundial hasta aproximadamente el 2,6% a finales de año, junto con una mayor volatilidad en los mercados bursátiles y depreciaciones de las monedas en países en desarrollo.

El portavoz destacó el llamamiento de la UNCTAD a los gobiernos para adoptar una combinación de políticas que permita estabilizar los precios ante el aumento de las presiones inflacionistas, especialmente sobre las poblaciones más vulnerables. Entre estas medidas figura facilitar que los bancos de desarrollo concedan préstamos de emergencia.

En respuesta a preguntas de los periodistas, Dujarric subrayó que Naciones Unidas trabaja para restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y recordó que esta no es solo una demanda del secretario general, sino también del Consejo de Seguridad.

«El Consejo ha aprobado una resolución sobre esta cuestión», afirmó, al tiempo que aludió al mecanismo propuesto por el secretario general y dirigido por su enviado personal, recientemente nombrado, para explorar vías que permitan restablecer la paz en la región en su conjunto.