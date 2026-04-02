Emiratos Árabes Unidos participa en las reuniones del Comité de Facilitación de la OMI

LONDRES, 2 de abril de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos participó en la 50ª sesión del Comité de Facilitación de la Organización Marítima Internacional (OMI), celebrada con la participación de los Estados miembros y de organizaciones internacionales pertinentes.

La participación refleja el compromiso del país de reforzar su papel activo en el desarrollo del sistema mundial de transporte marítimo y de apoyar los esfuerzos internacionales orientados a mejorar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de las operaciones marítimas.

Durante las reuniones, Mohamed Khamis Al Kaabi, representante permanente de Emiratos ante la OMI y vicepresidente del Comité, subrayó la importancia de reforzar la seguridad de la navegación marítima, especialmente ante los desafíos que afronta la región. Asimismo, valoró positivamente las medidas adoptadas por el Comité en reafirmación de la declaración emitida por el Consejo de la OMI durante su 36ª sesión extraordinaria.

El Comité expresó su preocupación por el impacto de los ataques dirigidos contra buques comerciales y sus consecuencias para el tráfico marítimo internacional y la seguridad de los marinos. También instó a mantener la cooperación con las partes implicadas y a adoptar las medidas necesarias para desarrollar un marco que refuerce la seguridad marítima, así como a proporcionar actualizaciones periódicas a los Estados miembros sobre la evolución en el mar Arábigo, el mar de Omán y la región del Golfo, en particular en torno al estrecho de Ormuz.

En relación con el desarrollo del Convenio de Facilitación, el Comité aprobó dos propuestas presentadas por Emiratos, basadas en las lecciones aprendidas durante la pandemia de la covid-19. Estas incluyen medidas para facilitar los relevos de las tripulaciones, mejorar el acceso a la vacunación a través de programas nacionales y garantizar la atención médica durante emergencias sanitarias de alcance internacional. También contemplan la alineación del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con las disposiciones del Convenio.

Al Kaabi presidió además el grupo de trabajo encargado de redactar la resolución del Comité sobre directrices para prevenir el embarque de polizones y definir las responsabilidades en la gestión de estos casos.

Asimismo, participó en la revisión de la hoja de ruta relativa a los buques de superficie marítimos autónomos (MASS), que forma parte del ámbito de trabajo del Comité.

Emiratos contribuyó también a una propuesta para desarrollar un código no vinculante sobre ciberseguridad marítima, que fue aprobado por el Comité con la participación de los órganos técnicos competentes.