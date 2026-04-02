Masdar y TotalEnergies crean una empresa conjunta de 2.200 millones para impulsar las renovables en Asia

ABU DABI/PARÍS, 2 de abril de 2026 (WAM) — Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar), uno de los líderes mundiales en energías limpias, y la multinacional energética TotalEnergies han firmado un acuerdo vinculante para crear una empresa conjunta participada al 50% y valorada en 2.200 millones de dólares, que integrará sus actividades de energías renovables terrestres en nueve países de Asia.

Ante el rápido aumento de la demanda eléctrica en el continente, esta alianza combina capital y experiencia con el objetivo de desplegar energías renovables a la escala y velocidad necesarias.

Una vez se cierre la operación, la nueva sociedad será el vehículo exclusivo de ambas compañías para desarrollar, construir, poseer y operar proyectos de energía solar, eólica y almacenamiento en baterías en Azerbaiyán, Indonesia, Japón, Kazajistán, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur y Uzbekistán.

La empresa contará con una capacidad instalada de 3 gigavatios (GW) en activos operativos y otros 6 GW en fase avanzada de desarrollo, que se espera entren en funcionamiento antes de 2030. Cada socio aportará activos de valor equivalente.

El ministro de Industria y Tecnología Avanzada y presidente de Masdar, Sultan Al Jaber, afirmó que «Emiratos se ha consolidado como un líder energético global al ejecutar proyectos a gran escala, invertir con determinación y construir alianzas duraderas. Masdar encarna este enfoque. Estamos orgullosos de haber sido pioneros en el despliegue de energías renovables en Asia Central y el Cáucaso, y de contar con una cartera en expansión en algunos de los mercados de mayor crecimiento de Asia-Pacífico».

Añadió que «Asia será el principal motor del crecimiento de la demanda mundial de electricidad en esta década, y esta colaboración con TotalEnergies acelerará nuestro avance en el continente, abriendo nuevas oportunidades para ofrecer soluciones energéticas competitivas y fiables».

El consejero delegado de Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, señaló que la operación refuerza la posición de Abu Dabi como centro global de liderazgo energético y permite diversificar la cartera de la compañía, al tiempo que abre oportunidades en mercados de alto crecimiento.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, afirmó que el acuerdo «reúne a dos grandes actores de las energías renovables para crear un referente en Asia» y permitirá «combinar las fortalezas de ambas compañías para consolidar posiciones relevantes en estos mercados y generar más valor que actuando por separado».

La nueva empresa tendrá su sede en el Abu Dhabi Global Market (ADGM) y contará con unos 200 empleados procedentes de ambas compañías. El equipo directivo se anunciará en una fecha posterior.

El cierre de la operación está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.