EDGE presenta soluciones de defensa multidominio en FIDAE 2026, en Chile

ABU DABI, 2 de abril de 2026 (WAM) — El grupo EDGE participará por primera vez en la feria FIDAE 2026, en Chile, en un paso que refuerza su presencia en América Latina. Entre el 7 y el 12 de abril, la compañía exhibirá una amplia cartera de soluciones avanzadas en los ámbitos aéreo, terrestre y cibernético, reflejo de su enfoque integrado y multidominio en defensa.

«Nuestro debut en FIDAE pone de relieve el creciente papel de EDGE en el sector de la tecnología de defensa en América Latina», afirmó Omar Al Zaabi, presidente de EDGE Commercial. «Sobre la base de nuestras alianzas en la región, nos hemos posicionado para ofrecer sistemas altamente disruptivos, al tiempo que apoyamos el crecimiento económico local y el desarrollo tecnológico».

Al Zaabi añadió que Chile presenta un entorno operativo singular, con una geografía extensa y diversa que exige enfoques integrados en materia de vigilancia y seguridad. «En este contexto, nos centramos en ofrecer una amplia gama de tecnologías de última generación que actúan como multiplicadores de fuerza y permiten a nuestros clientes alcanzar sus objetivos de seguridad nacional y civil», señaló.

En el ámbito aéreo, EDGE mostrará sistemas aéreos no tripulados (UAS) para inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), junto con sistemas de merodeo y municiones guiadas de precisión (PGM). Entre los principales atractivos figuran el helicóptero no tripulado HT-100 y el sistema REACH-S, un UAS de media altitud y larga autonomía (MALE).

En el ámbito terrestre, la compañía presentará los vehículos blindados AJBAN MK2 y HAFEET MK2, diseñados para garantizar movilidad, protección y eficacia operativa en distintos tipos de terreno.

EDGE también exhibirá soluciones de ciberdefensa y comunicaciones seguras que permiten operaciones resilientes y protegidas frente a amenazas digitales. Entre ellas destaca la gama de sistemas de comunicaciones ultraseguras de KATIM, orientadas a aplicaciones críticas.

En el campo de la guerra electrónica, el grupo presentará sistemas destinados a proteger las operaciones en entornos electromagnéticos complejos. Entre ellos figuran el sistema autónomo de vigilancia fronteriza BORDERSHIELD y las soluciones antiinterferencias GPS PROTECT 2 y GPS PROTECT 4.

La muestra incluirá además tecnologías no letales destinadas a operaciones de seguridad pública y civil.

La participación de EDGE en FIDAE se enmarca en su estrategia de colaboración con fuerzas y organismos de seguridad de la región. El pasado mes de marzo, la compañía firmó una carta de intenciones con el Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador para desarrollar un programa de infraestructuras de seguridad centrado en la modernización de los sistemas de vigilancia y el refuerzo de la protección fronteriza.