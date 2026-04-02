Abu Dabi acogerá en 2026 la Conferencia Internacional sobre Diálogo de Civilizaciones y Tolerancia

ABU DABI, 2 de abril de 2026 (WAM) — El emirato de Abu Dabi acogerá la tercera edición de la Conferencia Internacional sobre Diálogo de Civilizaciones y Tolerancia 2026, en línea con la visión de liderazgo de Emiratos Árabes Unidos al declarar 2026 como el «Año de la Familia» y con su compromiso de promover los valores del diálogo, la tolerancia y la cohesión social.

La conferencia se celebrará del 3 al 5 de junio de 2026 bajo el lema «El impacto de los nuevos medios y la inteligencia artificial en la familia y la comunidad».

El evento está organizado por el Emirates Scholar Centre for Research and Studies, en colaboración con la Casa de la Familia Abrahámica de Abu Dabi y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Estados Unidos), con el apoyo de la Oficina de Convenciones y Exposiciones de Abu Dabi.

Sobre la base de ediciones anteriores, el encuentro tiene como objetivo promover los valores de tolerancia, convivencia y diálogo intercultural en el contexto de la rápida transformación digital y el auge de los nuevos medios, al tiempo que analiza el impacto de la inteligencia artificial en la familia y la sociedad, así como en la formación de la conciencia individual y colectiva.

Asimismo, abordará sus implicaciones en las relaciones familiares y la identidad social, especialmente entre los jóvenes, subrayando la importancia de un uso ético de estas tecnologías para reforzar la cohesión social, proteger los valores familiares y combatir la desinformación.

La conferencia reunirá a responsables gubernamentales, instituciones académicas, organizaciones internacionales y socios del sector privado en torno a una visión común: fomentar el diálogo entre civilizaciones, reforzar el entendimiento mutuo y consolidar los valores de tolerancia y convivencia en una era de transformación digital sin precedentes.

El encuentro pone además de relieve el compromiso de Emiratos con el impulso de un diálogo global constructivo y refuerza la posición de Abu Dabi como un centro internacional de referencia para la convivencia digital y la cooperación intercultural.

El presidente del consejo de administración del Emirates Scholar Centre for Research and Studies, Abdulla Belhaif Al Nuaimi, afirmó que la celebración de la conferencia refleja el compromiso del país con la protección de la familia y con el análisis del impacto social de las tecnologías emergentes.

«Cuando se gestiona con conciencia y responsabilidad, la tecnología se convierte en una herramienta poderosa para reforzar la cohesión social y promover una cultura de tolerancia y convivencia», señaló.

Por su parte, el director del departamento del Instituto Interreligioso de la Casa de la Familia Abrahámica, Seppe Verheyen, destacó que «a medida que la inteligencia artificial se vuelve cada vez más presente en nuestra forma de pensar, comunicarnos y relacionarnos, la cuestión ya no es lo que puede hacer, sino a qué debe servir».

«La innovación debe seguir anclada en la dignidad humana, la empatía y el respeto mutuo. En un mundo marcado por algoritmos, son nuestros valores compartidos los que deben guiar la tecnología para que fortalezca a las familias, profundice el entendimiento entre culturas y sostenga una convivencia pacífica», añadió.

El director general del centro, Fawaz Habbal, subrayó que el rápido cambio digital está transformando la interacción social y exige una mayor conciencia ética y una inversión sostenida en cultura digital.

Destacó que esta inversión desempeña un papel clave para orientar positivamente estas transformaciones y reforzar la capacidad de las sociedades para adaptarse sin perder su cohesión.

La conferencia abordará diversos temas clave relacionados con la transformación digital y su impacto en la familia y la sociedad, entre ellos la crianza digital en la era de la inteligencia artificial y las estrategias para promover dinámicas familiares saludables, así como el papel de las redes sociales en la construcción de la identidad y los valores familiares.

También se analizarán los retos y oportunidades asociados, la relación entre la inteligencia artificial y la sociedad, el equilibrio entre innovación y responsabilidad ética, y los mecanismos para combatir la desinformación digital con el fin de proteger a las familias y comunidades.

Asimismo, se examinarán el impacto de la inteligencia artificial en la inteligencia emocional y las relaciones humanas, el papel de la tecnología en la promoción de la tolerancia y la construcción de sociedades digitales inclusivas, la ética de los contenidos generados por IA y su repercusión en las familias, el papel de las comunidades virtuales en la cohesión familiar y la importancia de la alfabetización digital.

El encuentro también analizará el impacto de la inteligencia artificial y los videojuegos en los procesos de socialización dentro del ámbito familiar.