La Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro anuncia los detalles del Campeonato Internacional de Barcelona

ABU DABI, 2 de abril de 2026 (WAM) — La Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro Association anunció este jueves los detalles del Campeonato Internacional de Barcelona, que se celebrará el próximo domingo en la ciudad catalana con una amplia participación internacional.

El evento, de un solo día, tendrá lugar en el complejo municipal La Marbella y contará con competiciones masculinas y femeninas en diversas categorías de edad, incluidas infantil, juvenil, júnior, sub-21, adultos y veteranos, tanto para aficionados como para profesionales.

El director de operaciones de la asociación, Zaid Egleton, explicó que el pesaje oficial se realizará en dos franjas: la primera, de 17.00 a 19.00 horas del 4 de abril, y la segunda, de 8.00 a 9.00 horas del 5 de abril. Las competiciones comenzarán a las 10.00 horas, según el horario de Barcelona.

Egleton señaló que el ganador en la categoría profesional obtendrá 600 puntos en el ranking internacional anual, además de un premio en metálico, lo que refuerza la relevancia y el nivel técnico del campeonato y atrae a competidores de élite de todo el mundo.

El campeonato se enmarca en los esfuerzos de Abu Dabi por expandir el jiu-jitsu a escala global y consolidar su posición como uno de los principales centros de este deporte mediante competiciones internacionales que fomentan la participación y el desarrollo del talento.

El evento refleja asimismo los logros continuados de la Federación de Jiu-Jitsu de Emiratos y de la Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro Association en el liderazgo de la escena internacional de este deporte, impulsados por el respaldo de la dirigencia emiratí, que ha contribuido a convertirlo en un elemento clave de su identidad deportiva nacional.

Esta disciplina contribuye además a reforzar valores como la disciplina, la paciencia, la resistencia, la confianza en uno mismo y la concentración, que forman parte de la identidad deportiva del país y han permitido a Abu Dabi consolidarse como una de las capitales mundiales del jiu-jitsu.