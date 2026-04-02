Los ministros de Exteriores de ocho países condenan la ley israelí que permite la pena de muerte en Cisjordania

ABU DABI, 2 de abril de 2026 (WAM) — Los ministros de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Egipto, Indonesia, Pakistán, Arabia Saudí y Qatar condenaron enérgicamente la aprobación por parte del Parlamento israelí (Knéset) de una ley que permite imponer la pena de muerte en Cisjordania ocupada y su aplicación de facto contra palestinos.

Los ministros advirtieron del aumento de prácticas israelíes que calificaron de discriminatorias y que, según señalaron, consolidan un sistema de apartheid y un discurso que niega los derechos inalienables y la propia existencia del pueblo palestino en el territorio palestino ocupado.

Asimismo, subrayaron que esta legislación constituye una peligrosa escalada, especialmente por su aplicación discriminatoria contra los prisioneros palestinos, y alertaron de que este tipo de medidas puede agravar aún más las tensiones y socavar la estabilidad regional.

Los titulares de Exteriores expresaron también su profunda preocupación por las condiciones de los prisioneros palestinos en centros de detención israelíes, y advirtieron del aumento de riesgos ante informes creíbles sobre abusos continuados, que incluyen tortura, tratos inhumanos y degradantes, privación de alimentos y la negación de derechos básicos. Señalaron que estas prácticas reflejan un patrón más amplio de violaciones contra el pueblo palestino.

Los ministros reafirmaron su rechazo a lo que calificaron como políticas israelíes de carácter discriminatorio, opresivo y agresivo dirigidas contra los palestinos.

Además, destacaron la necesidad urgente de evitar medidas por parte de la potencia ocupante que puedan intensificar aún más la tensión sobre el terreno, insistieron en la importancia de garantizar la rendición de cuentas y pidieron reforzar los esfuerzos internacionales para preservar la estabilidad y evitar un mayor deterioro de la situación.