La UE y el Reino Unido subrayan la necesidad de garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz

BRUSELAS, 2 de abril de 2026 (WAM) — La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Keir Starmer, destacaron en una conversación telefónica la importancia de salvaguardar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

El diálogo se produce en un contexto en el que la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, participará el jueves en una reunión virtual de emergencia de ministros de Exteriores, convocada por el Reino Unido y en la que participará una coalición de unos 35 países liderados por Francia y el propio Reino Unido, para abordar la reapertura del estrecho y garantizar el paso seguro.

Starmer afirmó el miércoles que una «desescalada» del conflicto y la reapertura del estrecho son «la forma más eficaz» de hacer frente a la crisis del coste de la vida en el Reino Unido. La reunión del jueves «evaluará todas las medidas diplomáticas y políticas viables que podamos adoptar para restablecer la libertad de navegación, garantizar la seguridad de los buques y marinos atrapados y reanudar el movimiento de mercancías esenciales», señaló.

En el encuentro participan ministros y representantes de varios países, lo que refleja la creciente preocupación internacional por la persistente interrupción de una de las rutas de tránsito energético más importantes del mundo.

El mes pasado, el grupo de 35 países emitió una declaración conjunta en la que condenaba lo que calificó como el «cierre efectivo» del estrecho y reiteró que la libertad de navegación es un principio fundamental del derecho internacional.

Fabian Zuleeg, director ejecutivo del European Policy Centre, un centro de estudios con sede en Bruselas, señaló que «el resultado final más probable» del conflicto es algún tipo de implicación europea para garantizar el paso seguro por el estrecho.

«En mi opinión, una vez que haya algún tipo de alto el fuego, a los europeos no les quedará más remedio que implicarse de una u otra forma», añadió.