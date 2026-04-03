Kuwait anuncia la interceptación de ataques con misiles y drones

KUWAIT, 3 de abril de 2026 (WAM) — Kuwait ha anunciado que sus sistemas de defensa aérea han interceptado ataques hostiles con misiles y drones.

La agencia estatal Kuwait News Agency (KUNA) citó al portavoz oficial del Ministerio de Defensa, el coronel Saud al Atwan, quien explicó que las explosiones escuchadas se debieron a la actuación de los sistemas de defensa aérea al interceptar los ataques.

El Ministerio de Defensa kuwaití ha instado a la población a seguir todas las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes.