Drones impactan en la refinería de Mina al Ahmadi en Kuwait: se registran incendios sin heridos

KUWAIT, 3 de abril de 2026 (WAM) — La Corporación Petrolera de Kuwait informó de que la refinería de Mina al Ahmadi fue alcanzada por drones en la madrugada del viernes, lo que provocó incendios en varias unidades operativas, según la agencia estatal Kuwait News Agency (KUNA), sin que se hayan registrado heridos.

La compañía señaló que los equipos de emergencia y de extinción de incendios activaron de inmediato los planes de respuesta para contener el fuego y evitar su propagación.

Asimismo, indicó que se han adoptado todas las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad del personal y proteger las instalaciones.