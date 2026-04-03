El Consejo de Seguridad de la ONU subraya la importancia de la seguridad marítima y la libertad de navegación

NUEVA YORK, 3 de abril de 2026 (WAM) — El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas subrayó la necesidad de respetar el derecho internacional, incluida la garantía de la seguridad marítima y la libertad de navegación en las principales vías marítimas, que calificó de esenciales para la estabilidad económica mundial y la seguridad energética.

Estas declaraciones se produjeron en un pronunciamiento presidencial adoptado tras una reunión sobre la cooperación entre la ONU y la Liga de los Estados Árabes, en un contexto marcado por advertencias sobre el aumento de las tensiones regionales.

El Consejo instó a intensificar los esfuerzos internacionales y regionales para apoyar el diálogo multilateral y avanzar en soluciones políticas orientadas a lograr una paz duradera.

Asimismo, destacó la importancia de reforzar la coordinación entre Naciones Unidas y la Liga Árabe para hacer frente a los crecientes desafíos de seguridad en la región y mejorar la respuesta a las crisis regionales.

El texto subrayó la convergencia de objetivos entre ambas organizaciones, especialmente en el apoyo a soluciones políticas a los conflictos, y consideró su cooperación como un elemento clave para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

El Consejo pidió redoblar los esfuerzos conjuntos en prevención de conflictos, consolidación de la paz y recuperación tras los conflictos, también mediante apoyo técnico y financiero.

Además, reiteró los llamamientos a la desescalada en las zonas de conflicto, la protección de civiles e infraestructuras y el acceso humanitario sin obstáculos, al tiempo que subrayó la importancia de aplicar el plan de resolución del conflicto en Gaza adoptado el 29 de septiembre de 2025.

El Consejo valoró positivamente la continuidad de la coordinación institucional entre la ONU y la Liga Árabe, incluidas reuniones periódicas, y destacó la celebración prevista de un encuentro en Ginebra en julio de 2026 para reforzar esta cooperación.

También reconoció el papel de los Estados árabes en las operaciones de mantenimiento de la paz y la contribución de la oficina de enlace de la ONU con la Liga Árabe en El Cairo, especialmente en el apoyo a la participación de mujeres y jóvenes en los esfuerzos de paz.