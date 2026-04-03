Sharjah destaca el sólido desempeño de Emiratos en seguridad alimentaria

SHARJAH, 3 de abril de 2026 (WAM) — El presidente del Departamento de Agricultura y Ganadería de Sharjah y consejero delegado de la empresa de producción EKTIFA, Khalifa Musabah Al Tunaiji, ha afirmado que el sistema de seguridad alimentaria de Emiratos Árabes Unidos ha alcanzado un alto nivel de eficacia.

Según explicó, el departamento y la entidad operan dentro de un marco nacional más amplio bajo el Consejo de Seguridad Alimentaria de Emiratos (EFSC), en coordinación e integración con todos sus miembros.

Al Tunaiji destacó la estrecha cooperación con los ministerios de Industria y Tecnología Avanzada, Economía y Turismo, y Cambio Climático y Medio Ambiente, así como con el EFSC, en la gestión de las reservas estratégicas de alimentos del país mediante reuniones de alto nivel que garantizan la seguridad alimentaria en cualquier circunstancia.

En una entrevista con la agencia WAM, señaló que Emiratos aplica planes proactivos para asegurar el suministro alimentario y ha demostrado una notable resiliencia durante la pandemia de la covid-19, la crisis entre Rusia y Ucrania y las condiciones de sequía que afectan a países clave proveedores.

Añadió que el país dispone actualmente de reservas suficientes para hasta seis meses, tanto en productos básicos como en piensos animales, lo que permite afrontar posibles emergencias.

Al Tunaiji indicó que EKTIFA opera a plena capacidad, destinando todos sus recursos al mercado local. La producción de leche ha alcanzado los 130.000 litros diarios y se prevé que aumente hasta los 300.000 litros al día en 2029, con capacidad para abastecer a más de un millón de personas. La producción avícola se sitúa actualmente en 7.000 aves diarias, con planes para incrementarla hasta 16.000 y, posteriormente, entre 25.000 y 26.000 aves al día.

Señaló que, en línea con las directrices del jeque doctor Sultan bin Mohammed Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Sharjah, se está ampliando la producción mediante la asignación de nuevas tierras para futuras expansiones.

En cuanto a frutas y verduras, explicó que el departamento, a través de las granjas Gheras, abastece diariamente al mercado con productos de temporada.

Asimismo, anunció que, siguiendo las directrices del gobernante de Sharjah y en apoyo a las cadenas de producción alimentaria del país, el departamento prevé introducir 140 nuevos productos en los mercados locales durante este año y el próximo.

Entre ellos figuran diversos productos lácteos, quesos, mantequilla y grasas animales, en un proyecto que responde al objetivo de sustituir los aceites vegetales hidrogenados por grasas animales naturales en la producción alimentaria, además de la elaboración de distintos productos de panadería.

Al Tunaiji subrayó que los productos orgánicos de EKTIFA se comercializan a precios competitivos para garantizar su accesibilidad, en línea con las directrices del gobernante.

Entre los próximos lanzamientos destacó una leche rica en proteínas dirigida a deportistas, con un 43% de proteína natural frente al 34% habitual en el mercado, así como yogur griego.

También destacó los avances en la construcción de fábricas de queso, mantequilla, ghee, ketchup, concentrado de tomate y mermeladas, señalando que todos los insumos proceden del propio sistema EKTIFA, lo que favorece una economía circular y garantiza un alto valor nutricional.

El matadero y la planta de procesamiento avícola se encuentran en la fase final de desarrollo y se prevé que entren en funcionamiento a finales de mayo, junto con una fábrica de piensos prácticamente finalizada.

Por último, se refirió al proyecto Hasad, una iniciativa conjunta con agricultores locales basada en contratos de producción, destinada a regular la oferta agrícola, evitar excedentes en el mercado y garantizar precios justos.