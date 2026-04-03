Irán ataca una planta de electricidad y desalación en Kuwait

KUWAIT, 3 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables de Kuwait anunció este viernes por la mañana que una de sus plantas de generación eléctrica y desalación de agua fue atacada por Irán.

La agencia estatal Kuwait News Agency (KUNA) citó a la portavoz oficial del ministerio, la ingeniera Fatima Hayat, quien explicó que el ataque se produjo al amanecer del viernes y causó daños materiales en algunos componentes de la instalación.

Añadió que los equipos técnicos y de emergencia activaron de inmediato los protocolos establecidos para hacer frente a las consecuencias del incidente y garantizar la continuidad operativa.