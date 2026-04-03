Emiratos participa en una reunión virtual de ministros de Exteriores sobre el estrecho de Ormuz

LONDRES, 3 de abril de 2026 (WAM) — La ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, participó en una reunión virtual de ministros de Exteriores sobre el estrecho de Ormuz, organizada por la titular británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper.

Al Hashimy subrayó la gravedad de la situación regional y destacó que, desde el 28 de febrero, Emiratos ha sido objetivo de ataques iraníes, calificados de terroristas y no provocados, que han incluido más de 2.500 misiles balísticos y de crucero, así como drones. Según indicó, estos ataques han tenido como principal objetivo infraestructuras civiles, a pesar de que Emiratos no es parte en el conflicto y ha realizado esfuerzos significativos en los últimos meses para evitar esta escalada.

La ministra reiteró que los ataques iraníes contra buques comerciales en el golfo Arábigo y el estrecho de Ormuz constituyen una forma de guerra económica y de piratería, además de una flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial de los Estados. Añadió que estos ataques suponen graves riesgos económicos, humanitarios y medioambientales para estas rutas clave. Emiratos insistió en que cualquier intento de cerrar o restringir la navegación, o de utilizar el estrecho como instrumento de coerción económica, es totalmente inaceptable, carece de base legal y representa una amenaza directa a la libertad de navegación, a la seguridad de los marinos, a la economía global y a la seguridad energética.

Al Hashimy advirtió de que las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz han reducido el tránsito marítimo, lo que plantea riesgos significativos para los mercados energéticos globales, el transporte marítimo y las cadenas de suministro internacionales. Recordó que el estrecho es uno de los principales corredores marítimos estratégicos del mundo, por el que transitan bienes y materias primas esenciales. El golfo aporta aproximadamente el 25% de la producción mundial de gas natural, el 20% del petróleo global y el 70% de las necesidades petroquímicas del mundo. Además, el 33% de los fertilizantes globales se exporta desde los países del Golfo. Por ello, cualquier amenaza o interrupción en este paso pone en riesgo directo la seguridad alimentaria mundial, en un momento en el que millones de personas afrontan un creciente riesgo de escasez de alimentos.

La ministra subrayó que las consecuencias de estas interrupciones no se limitarán a los países en desarrollo, ya que muchas economías avanzadas dependen de materiales críticos que atraviesan el estrecho, lo que sitúa al conjunto del sistema global en riesgo.

Al Hashimy reafirmó el apoyo de Emiratos a los esfuerzos internacionales para salvaguardar la libertad de navegación, incluidas la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU y la decisión del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI). En este sentido, expresó su respaldo a la propuesta de resolución presentada por Baréin ante el Consejo de Seguridad para reforzar la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz, y subrayó que se trata de una vía marítima internacional que no puede estar sujeta a restricciones unilaterales por parte de ningún país.

Por último, reiteró la exigencia de Emiratos de que Irán cese de inmediato sus amenazas y ataques, cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, respete la libertad de navegación y garantice el paso seguro de los buques comerciales.

Asimismo, insistió en la necesidad de alcanzar una solución integral que aborde el conjunto de amenazas planteadas por Irán, incluidas sus capacidades nucleares, misiles, drones, redes afines y bloqueos de rutas marítimas internacionales.