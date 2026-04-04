El Parlamento Árabe condena con firmeza los ataques iraníes contra Al Ajban y las instalaciones gasísticas de Habshan

EL CAIRO, 4 de abril de 2026 (WAM) — El presidente del Parlamento Árabe, Mohammed Ahmed Al Yamahi, expresó su más enérgica condena a los ataques iraníes que provocaron la caída de restos en la zona de Al Ajban, causando heridas a varios civiles, así como a la agresión contra las instalaciones gasísticas de Habshan, que dejó un fallecido y más víctimas civiles.

Al Yamahi subrayó que estos ataques, dirigidos contra zonas civiles e infraestructuras vitales, constituyen una flagrante violación del derecho internacional. Asimismo, los calificó de amenaza directa para la vida de los civiles y de una peligrosa escalada que socava la seguridad y la estabilidad regional.

El presidente del Parlamento Árabe instó a la comunidad internacional, encabezada por el Consejo de Seguridad de la ONU, a asumir sus responsabilidades políticas, jurídicas y morales adoptando una postura firme para poner fin a estos ataques.

También reafirmó la plena solidaridad del Parlamento Árabe con Emiratos Árabes Unidos y con otros países árabes que enfrentan agresiones similares.

Al Yamahi destacó además el respaldo del Parlamento a todas las medidas adoptadas por Emiratos para proteger su seguridad, preservar la estabilidad y salvaguardar su soberanía e integridad territorial.