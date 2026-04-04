El presidente de Emiratos recibe al mandatario de la República Democrática del Congo y aborda la cooperación y la situación regional

ABU DABI, 4 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a su homólogo de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, quien se encuentra de visita de trabajo en el país.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos económico y de desarrollo, así como las oportunidades para reforzar las relaciones en línea con sus prioridades de crecimiento y en beneficio mutuo, en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral suscrito entre ambos países.

La reunión también trató la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad tanto regional como internacional. Tshisekedi reiteró su condena a los ataques iraníes, calificados de terroristas, contra civiles e infraestructuras civiles en Emiratos y otros países de la región, y señaló que constituyen una violación de la soberanía, del derecho internacional y de las normas internacionales, además de socavar la paz y la seguridad regional.

Asimismo, el presidente congoleño expresó la solidaridad de su país con Emiratos en relación con las medidas adoptadas para defenderse y salvaguardar su seguridad, estabilidad e integridad territorial, así como para garantizar la seguridad de su población.

Al encuentro asistieron el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos; y el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, junto a varios ministros y altos cargos.

Tshisekedi llegó previamente a Emiratos, donde fue recibido en el aeropuerto por el jeque Shakhboot bin Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Estado.