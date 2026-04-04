Las defensas aéreas de Emiratos interceptan 23 misiles balísticos y 56 drones

ABU DABI, 4 de abril de 2026 (WAM) — Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptaron 23 misiles balísticos y 56 vehículos aéreos no tripulados (drones) lanzados desde Irán.

Desde el inicio de los ataques iraníes, calificados de flagrantes, los sistemas de defensa emiratíes han neutralizado un total de 498 misiles balísticos, 23 misiles de crucero y 2.141 drones.

Los ataques causaron la muerte de dos miembros de las Fuerzas Armadas mientras cumplían con su deber nacional, así como de un civil marroquí contratado por las Fuerzas Armadas. Además, se registraron diez víctimas mortales de nacionalidad paquistaní, nepalí, bangladesí, palestina, india y egipcia.

Un total de 217 personas resultaron heridas, con lesiones de diversa gravedad, desde leves hasta graves. Entre los heridos hay ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladés, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras, Turquía, Irak, Nepal, Nigeria, Omán, Jordania, Palestina, Ghana, Indonesia, Suecia, Túnez, Marruecos y Rusia.