Emiratos condena enérgicamente actos de vandalismo y el ataque contra su embajada en Damasco

ABU DABI, 4 de abril de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó en los términos más enérgicos los disturbios, los intentos de vandalismo y los ataques dirigidos contra su embajada y la residencia del jefe de misión en Damasco (Siria).

El país reiteró su rechazo categórico a este tipo de actos, incluidos aquellos que tienen como objetivo sus símbolos nacionales.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó la firme condena de estas prácticas destructivas y destacó la necesidad de proteger las sedes diplomáticas, las misiones y su personal conforme al derecho internacional y a las normas vigentes, en particular la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que garantiza la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y la protección del personal.

Emiratos instó a la República Árabe Siria a cumplir con sus obligaciones de proteger la embajada y a su personal, investigar las circunstancias de los ataques, evitar su repetición y adoptar todas las medidas legales necesarias para exigir responsabilidades a los autores.