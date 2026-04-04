Kuwait intercepta ocho misiles y 19 drones en las últimas 24 horas

KUWAIT, 4 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa de Kuwait anunció este sábado que los sistemas de defensa aérea del país detectaron y respondieron a ocho misiles balísticos y 19 drones en las últimas 24 horas, en medio de la actual escalada militar en la región, según informó la agencia estatal Kuwait News Agency (KUNA).

Durante una rueda de prensa organizada por el Centro de Comunicación del Gobierno, el portavoz del ministerio, el coronel Saud al Atwan, confirmó que las Fuerzas Armadas kuwaitíes interceptaron con éxito los objetivos hostiles dentro de las zonas operativas designadas, sin que se registraran víctimas, heridos ni daños.

El portavoz añadió que el equipo de desactivación de explosivos del ejército atendió cuatro avisos en el mismo periodo.