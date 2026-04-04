Emiratos condena el atentado terrorista en la República Democrática del Congo

ABU DABI, 4 de abril de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos el atentado terrorista perpetrado en la localidad de Bafwakoa, en la República Democrática del Congo, que ha causado decenas de muertos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores expresó su firme condena a estos actos criminales y reiteró su rechazo permanente a todas las formas de violencia, extremismo y terrorismo que buscan socavar la seguridad y la estabilidad.

El ministerio trasladó además sus más sinceras condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo de la República Democrática del Congo por este ataque.