Kuwait condena los ataques contra la embajada de Emiratos en Siria

KUWAIT, 5 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait expresó este sábado su firme condena a los disturbios y ataques dirigidos contra la embajada de Emiratos Árabes Unidos y la residencia del jefe de misión en Damasco.

En un comunicado difundido por la agencia estatal Kuwait News Agency (KUNA), el ministerio deploró la violación de las misiones diplomáticas y afirmó que estos actos constituyen una infracción del derecho internacional y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Asimismo, pidió que los responsables sean llevados ante la justicia y que se adopten medidas para evitar la repetición de estos hechos.

El ministerio reiteró la plena solidaridad y el apoyo de Kuwait a Emiratos Árabes Unidos para proteger su seguridad y estabilidad.