Baréin condena los ataques contra la embajada de Emiratos en Damasco

MANAMA, 5 de abril de 2026 (WAM) — El Reino de Baréin condenó en los términos más enérgicos los disturbios, ataques e intentos de vandalismo dirigidos contra la embajada de Emiratos Árabes Unidos y la residencia del jefe de misión en la capital siria, Damasco.

Asimismo, rechazó las acciones ofensivas asociadas, calificadas de inaceptables, incluidas aquellas que atentan contra los símbolos nacionales del Estado, y las describió como una flagrante violación del derecho internacional y de las normas vigentes.

En un comunicado difundido por la agencia estatal Bahrain News Agency (BNA), el Ministerio de Asuntos Exteriores expresó la plena solidaridad de Baréin con Emiratos y subrayó la necesidad de garantizar la protección de las sedes diplomáticas y de su personal conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

El ministerio manifestó además su apoyo a la seguridad y estabilidad de la República Árabe Siria, así como a las medidas destinadas a exigir responsabilidades a los autores de los ataques y las violaciones. Asimismo, destacó la importancia de preservar las relaciones históricas entre ambos países y de reforzar la seguridad y la estabilidad regional.