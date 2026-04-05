Qatar condena los ataques contra la embajada de Emiratos en Damasco

DOHA, 5 de abril de 2026 (WAM) — El Estado de Qatar expresó su firme condena a los disturbios y ataques dirigidos contra la embajada de Emiratos Árabes Unidos y la residencia de su jefe de misión en Damasco, así como a la violación de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas que los acompañó.

En un comunicado emitido este sábado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que atacar sedes diplomáticas constituye una flagrante violación del derecho internacional, y subrayó la necesidad de exigir responsabilidades a los autores de estos actos y de garantizar que no se repitan.

El ministerio reiteró además la plena solidaridad de Qatar con Emiratos Árabes Unidos y destacó la importancia de adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de las misiones diplomáticas y la seguridad de su personal, conforme a las disposiciones del derecho internacional y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.