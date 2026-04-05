Omán condena el ataque contra la embajada de Emiratos en Damasco

MASCATE, 5 de abril de 2026 (WAM) — El Sultanato de Omán ha condenado los ataques dirigidos contra la embajada de Emiratos Árabes Unidos en la capital siria, Damasco.

Omán reiteró que los ataques contra sedes diplomáticas constituyen una violación del derecho internacional y de las normas que rigen las relaciones diplomáticas, y pidió el pleno cumplimiento de las convenciones internacionales que garantizan la protección de las misiones diplomáticas y de su personal.

En un comunicado difundido por la agencia estatal Oman News Agency (ONA), el Ministerio de Asuntos Exteriores expresó su rechazo categórico a este tipo de actos, que socavan la seguridad de las misiones diplomáticas, y subrayó la importancia de respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y de garantizar en todo momento la protección y seguridad de estas sedes.