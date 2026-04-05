El presidente de Emiratos y la primera ministra italiana abordan la situación regional y la cooperación bilateral

ABU DABI, 5 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, analizaron la evolución de la situación regional y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad, así como su impacto en la seguridad marítima, el suministro energético y la economía global.

El encuentro tuvo lugar con motivo de la visita de la jefa del Gobierno italiano a Emiratos.

Ambas partes abordaron asimismo la continuidad de los ataques iraníes, calificados de terroristas, contra Emiratos y otros países de la región, incluidos ataques contra civiles e infraestructuras civiles, y señalaron que constituyen una violación de la soberanía, del derecho internacional y de la Carta de la ONU.

Meloni reiteró la condena de Italia a estos ataques y expresó la solidaridad de su país con Emiratos en relación con las medidas adoptadas para salvaguardar su seguridad y soberanía y garantizar la protección de su territorio y de su población.

El presidente emiratí y la primera ministra italiana repasaron también los distintos ámbitos de cooperación entre ambos países, especialmente en los sectores económico y de desarrollo, y reafirmaron su compromiso común de reforzar la colaboración en el marco de la asociación estratégica bilateral en beneficio de ambos Estados y de sus pueblos.

A la reunión asistieron el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos, así como varios ministros y altos cargos.