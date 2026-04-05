Arabia Saudí condena los disturbios y actos de vandalismo contra la embajada de Emiratos en Damasco

RIAD, 5 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí expresó su condena a los disturbios, agresiones e intentos de vandalismo dirigidos contra la embajada de Emiratos Árabes Unidos y la residencia de su jefe de misión en la capital siria, Damasco, así como a las acciones ofensivas consideradas inaceptables contra los símbolos nacionales del país.

En un comunicado difundido por la agencia estatal Saudi Press Agency (SPA), el ministerio reafirmó el rechazo del Reino a estos ataques y a toda forma de violencia contra diplomáticos, y subrayó la necesidad de garantizar la protección de los representantes diplomáticos y de las misiones conforme al derecho internacional y a las convenciones vigentes.