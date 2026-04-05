Las defensas aéreas de Emiratos interceptan nueve misiles balísticos, uno de crucero y 50 drones

ABU DABI, 5 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa anunció que los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos interceptaron este domingo nueve misiles balísticos, un misil de crucero y 50 drones lanzados desde Irán, sin que se hayan registrado víctimas mortales ni heridos en las últimas horas.
Desde el inicio de los ataques iraníes, las defensas emiratíes han interceptado un total de 507 misiles balísticos, 24 misiles de crucero y 2.191 drones.
El número total de fallecidos asciende a dos miembros de las Fuerzas Armadas, además de un civil marroquí contratado por las mismas, mientras que el balance de víctimas mortales civiles alcanza las diez personas de nacionalidad paquistaní, nepalí, bangladesí, palestina, india y egipcia.
El número total de heridos desde el inicio de los ataques se sitúa en 217, de diversas nacionalidades, entre ellas emiratí, egipcia, sudanesa, etíope, filipina, paquistaní, iraní, india, bangladesí, ceilandesa, azerbaiyana, yemení, ugandesa, eritrea, libanesa, afgana, bareiní, comorana, turca, iraquí, nepalí, nigeriana, omaní, jordana, palestina, ghanesa, indonesia, sueca, tunecina, marroquí y rusa.
El Ministerio de Defensa reafirmó su plena disposición para hacer frente a cualquier amenaza y responder con firmeza ante cualquier intento de socavar la seguridad del país, garantizando la protección de su soberanía, estabilidad e intereses nacionales.