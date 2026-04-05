Egipto condena el ataque contra la misión diplomática de Emiratos en Damasco

EL CAIRO, 5 de abril de 2026 (WAM)— La República Árabe de Egipto condenó este domingo los disturbios y los intentos de sabotaje dirigidos contra la sede de la misión de Emiratos Árabes Unidos y la residencia del jefe de misión en Damasco.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Emigración y Expatriados Egipcios, Egipto subrayó la necesidad de respetar el derecho internacional y garantizar la protección y seguridad de las misiones diplomáticas, sus instalaciones y su personal conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Asimismo, afirmó que cualquier ataque contra misiones diplomáticas constituye una flagrante violación del derecho internacional.

Egipto reiteró además su plena solidaridad con Emiratos Árabes Unidos y destacó la importancia de adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección y seguridad de las misiones diplomáticas de acuerdo con el derecho internacional.