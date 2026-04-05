Jordania condena el ataque contra la embajada de Emiratos en Damasco

AMÁN, 5 de abril de 2026 (WAM) — El Reino Hachemita de Jordania condenó este domingo los ataques dirigidos contra la embajada de Emiratos Árabes Unidos y la residencia de su jefe de misión en Damasco (Siria), así como las ofensas contra los símbolos nacionales del país.

La agencia Petra citó al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados, Fouad Majali, quien instó a garantizar la plena protección de los diplomáticos y de las sedes diplomáticas conforme al derecho internacional y a la Convención de Viena de 1961.