Cuatro ciudadanos asiáticos heridos por la caída de restos en el puerto de Khorfakkan

SHARJAH, 5 de abril de 2026 (WAM) — Un ciudadano nepalí resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital tras un incidente por la caída de fragmentos en el puerto de Khorfakkan. Asimismo, tres ciudadanos paquistaníes sufrieron heridas de carácter leve a moderado por la caída de restos tras la interceptación de proyectiles por los sistemas de defensa aérea de Emiratos.

La Oficina de Medios del Gobierno de Sharjah, citando a las autoridades competentes, confirmó que los equipos de emergencia lograron contener un incendio en el lugar de los hechos. En estos momentos continúan las labores de enfriamiento tras haber controlado la situación con rapidez y eficacia.