Dubai South anuncia un paquete de apoyo para pymes en su parque empresarial

DUBÁI, 6 de abril de 2026 (WAM) — Dubai South, el mayor desarrollo urbano centrado en aviación, logística y sector inmobiliario, ha anunciado un paquete flexible de apoyo dirigido a su comunidad de pequeñas y medianas empresas (pymes) en el Business Park, con el objetivo de respaldar el crecimiento de su base empresarial.

La iniciativa se enmarca en el compromiso del Gobierno de mantener la estabilidad económica y facilitar la actividad empresarial en el emirato.

El paquete incluye una serie de medidas orientadas a ofrecer flexibilidad financiera inmediata y reforzar las relaciones a largo plazo con los arrendatarios. Entre ellas figuran incentivos de alquiler gratuito vinculados a la renovación de contratos, mayor flexibilidad en el aplazamiento de pagos y la exención de sanciones administrativas menores. Además, se mantendrán las tarifas actuales de alquiler para las renovaciones que cumplan los requisitos durante este periodo.

Esta iniciativa refleja el enfoque de Dubai South en promover un entorno resiliente y favorable para los negocios, especialmente para las pymes, que desempeñan un papel clave en el crecimiento económico y la innovación en Dubái.

Las medidas serán evaluadas y ajustadas de forma continua para garantizar su adecuación a la evolución del mercado.

El consejero delegado del grupo Dubai South, Nabil Al Kindi, señaló: «Las pymes son el núcleo del tejido económico de Dubái y apoyar su continuidad y crecimiento sigue siendo una prioridad. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso con la comunidad empresarial mediante un apoyo práctico y oportuno, al tiempo que refuerza un entorno estable para el éxito a largo plazo».

«En Dubai South seguimos centrados en ofrecer soluciones de valor alineadas con la visión de nuestro liderazgo para mantener el dinamismo económico y reforzar la competitividad empresarial de Dubái», añadió.

El Dubai South Business Park continúa atrayendo a una amplia variedad de empresas, ofreciendo un ecosistema diseñado específicamente para el crecimiento empresarial, con soluciones de oficinas flexibles, servicios integrados y una ubicación estratégica.