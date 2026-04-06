El príncipe heredero de Ras al Jaima revisa los proyectos de RAK Properties en Mina Al Arab

RAS AL JAIMA, 6 de abril de 2026 (WAM) — El príncipe heredero de Ras al Jaima, Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, afirmó que el emirato avanza en el refuerzo de su posición como destino global de referencia para la inversión, el turismo y la calidad de vida, mediante la puesta en marcha de proyectos estratégicos que cumplen los más altos estándares de calidad y sostenibilidad.

Así lo señaló durante su reunión con Abdulaziz Abdullah Al Zaabi, presidente de RAK Properties, quien le informó sobre el avance de varios proyectos clave que la compañía desarrolla en la zona de Mina Al Arab, uno de los principales destinos costeros del emirato. El príncipe heredero también revisó nuevos proyectos de inversión.

Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi estuvo acompañado por varios jeques y altos cargos.