Sanidad de Kuwait informa de una respuesta inmediata a heridos leves tras la caída de restos

KUWAIT, 6 de abril de 2026 (WAM) — El portavoz del Ministerio de Sanidad de Kuwait, Abdullah al Sanad, informó este lunes de que la sala central de operaciones recibió al amanecer avisos sobre la caída de restos en una zona residencial del norte del país como consecuencia de ataques iraníes, lo que provocó heridas leves, con todos los afectados en estado estable.

En un comunicado difundido por la agencia estatal Kuwait News Agency (KUNA), Al Sanad explicó que los equipos de emergencias atendieron en el lugar a dos mujeres heridas, proporcionándoles la atención médica necesaria sin necesidad de traslado hospitalario, mientras que una tercera persona fue trasladada al servicio de urgencias del hospital de Jahra para una evaluación y tratamiento adicionales.

Añadió que los servicios de urgencias también atendieron a varios casos que acudieron por sus propios medios al hospital de Jahra, lo que eleva a seis el número total de personas atendidas, ya sea en el lugar, mediante traslado o por iniciativa propia.

El portavoz subrayó que todos los pacientes se encuentran estables y han recibido la atención médica conforme a los protocolos establecidos, sin que se hayan registrado complicaciones graves.