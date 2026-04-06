Baréin intercepta y destruye 188 misiles y 468 drones desde el inicio de los ataques iraníes

MANAMA, 6 de abril de 2026 (WAM) — El Mando General de la Fuerza de Defensa de Baréin (BDF) anunció que los sistemas de defensa aérea han interceptado y destruido 188 misiles balísticos y 468 drones desde el inicio de la agresión iraní.

En un comunicado difundido por la agencia estatal Bahrain News Agency (BNA), el Mando General subrayó que el uso de misiles balísticos y drones contra zonas civiles y propiedades privadas constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario y de la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, señaló que estos ataques indiscriminados representan una amenaza directa para la paz y la seguridad regional.