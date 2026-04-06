Defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptan 12 misiles balísticos, 2 misiles de crucero y 19 drones

ABU DABI, 6 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó de que las defensas aéreas del país interceptaron este lunes (06/04) 12 misiles balísticos, 2 misiles de crucero y 19 drones lanzados desde Irán. Desde el inicio de los ataques iraníes, las defensas aéreas han interceptado un total de 519 misiles balísticos, 26 misiles de crucero y 2.210 drones.

Estos ataques dejaron cuatro heridos, con lesiones de leves a moderadas y graves, lo que eleva a 221 el total de heridos. Entre los heridos hay personas de nacionalidad emiratí, egipcia, sudanesa, etíope, filipina, pakistaní, iraní, india, bangladesí, esrilanquesa, azerbaiyana, yemení, ugandesa, eritrea, libanesa, afgana, bareiní, comorana, turca, iraquí, nepalí, nigeriana, omaní, jordana, palestina, ghanesa, indonesia, sueca, tunecina, marroquí y rusa.

No se registraron muertes en las últimas horas. Desde el inicio de los ataques, el total de fallecidos entre miembros de las Fuerzas Armadas se mantiene en dos, además de un civil marroquí contratado por las Fuerzas Armadas.

El número total de víctimas civiles mortales se sitúa en 10, de nacionalidad pakistaní, nepalí, bangladesí, palestina, india y egipcia.