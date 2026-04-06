El Consejo Empresarial Sirio condena enérgicamente el ataque contra la embajada de Emiratos en Damasco

DUBÁI, 6 de abril de 2026 (WAM) — El Consejo Empresarial Sirio de Dubái y los Emiratos del Norte condenó en los términos más enérgicos los disturbios y actos de vandalismo perpetrados por un reducido grupo de individuos vinculados al régimen iraní, la mayoría de ellos no sirios, contra la sede de la misión diplomática de Emiratos Árabes Unidos en Damasco.

El presidente y los miembros del consejo, junto con el comité honorario de la organización, afirmaron que estos actos constituyen una flagrante violación de las normas y convenciones internacionales que garantizan la protección de las misiones diplomáticas, e instaron a las autoridades sirias a abrir una investigación inmediata, identificar a los responsables, exigirles responsabilidades y llevarlos ante la justicia conforme a los procedimientos legales.

En un comunicado, también destacaron que Emiratos ha sido durante años —y sigue siendo— un modelo en la acogida del pueblo sirio, al haber abierto sus puertas a cientos de miles de ciudadanos y proporcionarles un entorno digno y seguro para contribuir al desarrollo y la prosperidad del país.

La comunidad siria en Emiratos, que expresó su profundo agradecimiento al país, reiteró su pleno apoyo ante cualquier ataque o agresión y su compromiso con los valores de lealtad y pertenencia que les unen.