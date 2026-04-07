La ONU insta a las partes en Oriente Próximo a proteger las infraestructuras civiles y respetar el derecho internacional

NUEVA YORK, 7 de abril de 2026 (WAM) — Naciones Unidas ha reiterado su llamamiento a todas las partes implicadas en el conflicto en Oriente Próximo para que cumplan el derecho internacional en la conducción de las hostilidades y ha subrayado que las infraestructuras civiles no deben ser objeto de ataques.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, instó este lunes a todas las partes a respetar sus obligaciones en relación con las operaciones militares.

Dujarric señaló que el secretario general, António Guterres, recuerda a todos los actores que las infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones energéticas, deben ser protegidas frente a ataques. Añadió que, incluso cuando una infraestructura concreta pudiera considerarse un objetivo militar, el derecho internacional humanitario prohíbe los ataques si estos causan daños civiles excesivos.

En un desarrollo paralelo, el portavoz anunció que Naciones Unidas continúa las conversaciones para la creación de un nuevo grupo de trabajo destinado a garantizar el paso seguro de envíos humanitarios, incluidos fertilizantes y otros materiales esenciales, a través del estrecho de Ormuz.

Dujarric indicó además que Jean Arnault, enviado personal del secretario general para el conflicto en Oriente Próximo, viajará hoy a la región.

Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre su agenda y los países que visitará.