Un corredor de UAE Team Emirates, tercero en la jornada inaugural de la Itzulia

MADRID, 7 de abril de 2026 (WAM) — El ciclista Felix Großschartner, del UAE Team Emirates-XRG, logró la tercera posición en la contrarreloj individual de la primera etapa de la Itzulia Basque Country, firmando un sólido inicio de semana.

El austríaco, antiguo campeón nacional de contrarreloj, cruzó la meta a 27 segundos del ganador, el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), demostrando su fortaleza frente al crono.

Großschartner, uno de los corredores más experimentados del equipo emiratí, se situó entre los principales aspirantes a la clasificación general tras una actuación consistente. El ciclista de 32 años comenzó con fuerza desde el inicio, superó con solvencia la subida inicial y mantuvo el ritmo en el tramo intermedio, antes de afrontar con intensidad los exigentes metros finales.

Marcó un tiempo de 17 minutos y 36 segundos, que le situó provisionalmente en segunda posición hasta que el francés Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers) mejoró su registro más tarde.

Por su parte, su compañero Brandon McNulty firmó también una destacada actuación al terminar octavo en la etapa. El estadounidense, ex campeón nacional de contrarreloj, cedió 43 segundos respecto al vencedor en un recorrido de 13,8 kilómetros.

El último corredor del UAE Team Emirates-XRG en tomar la salida fue el mexicano Isaac del Toro, llamado a liderar las opciones del equipo en la general. El vigente campeón nacional de contrarreloj finalizó en la decimotercera posición y centrará ahora su atención en las etapas de montaña que marcarán el desarrollo de la carrera hasta su conclusión el sábado.

Tras la etapa, Großschartner se mostró satisfecho con su rendimiento, destacando que mantuvo una buena potencia pese a las condiciones de viento.

La competición se intensificará en los próximos días con la llegada de etapas más montañosas antes de la jornada final del sábado.